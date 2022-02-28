Арахамия сделал прогноз по переговорам Украины и РФ

Если предложения российской стороны не будут соответствовать интересам Украины, их переговорщикам придется пойти "как русский военый корабль".

Переговоры украинской и российской делегаций пройдут так, как нужно Киеву. Об этом заявил глав фракции Слуга народа Давид Арахамия на своей странице в Twitter.

"Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль", - написал нардеп.

Напомним, ранее появилась информация, что переговоры Киева и Москвы на украинско-белорусской границе состоятся утром в понедельник. Кто войдет в украинскую делегацию, пока неизвестно.

В то же время президент Владимир Зеленский признал, что не очень верит в результат этой встречи, однако хочет, чтобы "ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс".