В Мариуполе задержан российский снайпер

Оккупант рассказал, что получил команду открывать огонь на поражение, а если бы он отказался, в РФ его отправили бы в тюрьму.

В городе Мариуполь Донецкой области в воскресенье, 27 февраля, правоохранители схватили российского снайпера. Об этом сообщили в Нацполиции.

Отмечается, что задержанный является гражданином России, ему 28 лет. Мужчина рассказал, что приехал в Украину по заданию российских спецслужб. В случае отказа угрожали заключением.

"Оккупант признался, что получил команду открывать огонь на поражение", - говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.3 ст.110 УК) и незаконное пересечение государственной границы Украины (ч.3 ст.332-2 УК).

Ранее в Харькове военнослужащие Нацгвардии Украины взяли в плен российских разведчиков, которые пытались проникнуть на территорию одной из воинских частей.