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В сторону Украины летят белорусские истребители

Видео, на которые попали самолеты армии Беларуси, сделаны в городе Жлобино Гомельской области.
В сторону Украины летят белорусские истребители

Истребители из Беларуси летят в сторону Украины. Их зафиксировали в районе двух часов ночи 28 февраля. Об этом сообщили в Госслужбе специальной связи и защиты информации Украины.

Как указано, видео, на которых зафиксированы самолеты армии Беларуси, сделаны в Жлобино Гомельской области.   Как сообщалось, накануне со стороны Беларуси был нанесен ракетный удар по аэропорту в Житомире.  

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