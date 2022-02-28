В центре Чернигова ракета попала в жилой дом

На первых двух этажах здания четырехэтажного дома начался сильный пожар. Число жертв пока неизвестно.

Вследствие обстрела города Чернигов со стороны российской армии в ночь на понедельник, 28 февраля, ракета попала в жилой дом. Об этом сообщают в Госслужбе специальной связи и защиты информации Украины.

ЧП произошло около трех часов. В результате на первых двух этажах четырехэтажного дома начался сильный пожар.

Данные о жертвах уточняются.

Ранее в Киеве вражеские ракеты попали в многоэтажку. Жителей дома эвакуировали.