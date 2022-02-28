ВСУ получили ПТРК Скиф и Корсар, подготовленные на экспорт

Противоракетный комплекс Скиф может работать по целям до 5 километров, Корсар - до 2,5 километра.

Госпредприятие ГосККБ Луч передало украинским защитникам ракетные комплексы Скиф и Корсар, которые подготовили на экспорт. Об этом в воскресенье, 27 февраля, сообщила пресс-служба Бюро.

"Десятки комплексов Скиф и Корсар, которые должны были быть поставлены инозаказчикам, уже переданы и успешно используются защитниками Украины", - говорится в сообщении.

Как указано, противоракетный комплекс Скиф может работать по целям до 5 километров, Корсар - до 2,5 километра.

Также в Бюро показали фото и объяснили, как пользоваться этими комплексами.

"Фото ниже: поражение нескольких единиц вражеской техники. Обратите внимание, что оператору даже не понадобилось переключаться с арабского интерфейса. Напоминаем: чтобы изменить язык интерфейса в экспортных скифах, нужно перед включением тумблера питания зажать четыре нижних кнопки".