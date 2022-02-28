Итоги 27.02: Закрытое небо и готовность к диалогу

Евросоюз закрыл небо для России; Киев и Москва согласились провести встречу. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ЕС закрыл воздушное пространство для всех самолетов России

Европейский Союз с 28 февраля закрыл воздушное пространство сообщества для российских самолетов. Брюссель ввел запрет на все принадлежащие, зарегистрированные и находящиеся под контролем России самолеты. С сегодняшнего дня борта РФ больше не могут приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза.

Кроме того, ЕС запретил работу RT и Sputnik на своей территории и ввел новые санкции против бизнесменов и элиты России. Еще один пакет экономических рестрикций ввели против Беларуси.

Украина согласилась провести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Александром Лукашенко, в ходе которого согласился на переговоры с российской властью для восстановления мира в Украине. Собеседники условились, что встреча делегаций состоится на украинско-белорусской границе.

О сроках не сообщалось, однако ближе к ночи стало известно, что переговоры состоятся утром в понедельник. Украинский лидер заявил, что не ждет особых результатов от встречи, но "должен был использовать все шансы, чтобы попытаться остановить войну".

Путин перевел ядерное оружие в "особый режим"

Президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу приказал им перевести российские силы сдерживания, которые включают и ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства.

Однако в Офисе президента выразили уверенность, что российский лидер не будет использовать ядерное оружие в войне против Украины, поскольку ему не дадут подчиненные, вся Европа станет непригодной и ему нужна Украина.

Оккупанты уничтожили крупнейший в мире самолет Ан-225 Мрия

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт в Гостомеле под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире АН-225 Мрия. Восстановление флагмана украинской авиации будет стоить более трех миллиардов долларов и потребует длительного времени, информировали в Укроборонпроме.

В Украине оценили человеческие потери за четыре дня войны с РФ

С начала вторжения России в Украину погибли 352 человека, включая 14 детей. Еще 1684 человека были ранены, из них 116 детей.

В то время потери врага гораздо существеннее. Так, по состоянию на вечер воскресенья потери противника в личном составе составили около 4500 человек, сотни оккупантов взяты в плен. Кроме того, украинская армия уничтожила тысячи единиц техники захватчиков.

При этом в РФ признали, что несут потери в войне, но данных не обнародовали.

Харьков и Киев удержали оборону

На протяжении ночи и дня шли ожесточенные бои за два крупнейших украинских города - Киев и Харьков. Оба мегаполиса удержали оборону. Так, по словам мэра Киева Виталия Кличко, из столицы были выбиты все силы врага, улицы города зачищают от диверсантов.

В то же время ВСУ восстановили полный контроль и над Харьковом. ВСУ, Нацполиция, терроборона зачищают город от захватчиков. Таким образом, до сих пор российские войска не захватили ни одного областного центра Украины.

Украина подала иск против РФ в Международный Суд ООН в Гааге

Руководство Украины подало иск против Российской Федерации в Международный Суд ООН в Гааге и запрос на приказ Суда о временных мерах против России. Украина требует от Суда провести экстренные слушания и издать приказ России немедленно прекратить военные действия и незаконное нападение на Украину.

ЕС пошел на прецедент с оружием для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране - Украине. На заседании Европейского совета по вопросам иностранных дел участники согласовали предоставление летального оружия Украине на сумму 450 млн евро и еще на 50 млн нелетальных материалов - топливо, защитное оборудование.

Турция согласилась закрыть проливы для прохода российских кораблей

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу официально сообщил, что поскольку военная операция России против Украины превратилась в войну, то в отношении проливов Босфор и Дарданеллы Турция будет действовать в соответствии с Конвенцией Монтре, согласно которой военные суда воюющих государств не имеют права проходить через проливы.