Резников: Война России против Украины стала европейской

Произошел "настоящий перелом" и европейские страны осознали суть российской агрессии, заявил министр обороны.

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Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам в Facebook и заявил, что 27 февраля произошел настоящий перелом и война стала европейской."96 часов сопротивления. Четверо суток победы, мужества, самоотверженности и веры.Время восхищения согражданами, держащими строй рядом. Боли за теми, кто отдал жизнь за Украину. Злости на врага, убивающего наших женщин и детей, разрушающего мирные города.И уверенности в том, что он будет наказан... Ведь вчера произошел настоящий перелом. Война стала европейской. Ее наконец-то так осознали", – заявил глава Минобороны. По его словам, уже сейчас "пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты". Круг государств, оказывающих реальную помощь, значительно увеличился, как и ее масштаб. Резников уточнил, что Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч украинцев. "Сейчас на западе у нас нет границы. Но поддержка есть и на юге, и на Дальнем Востоке, и за Атлантикой. Все это – заслуга наших защитников и защитниц всего украинского народа", – подчеркнул министр добавив, что Украина обязательно победит. Ранее в Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что спустя 96 часов сопротивления силам российской армии Киев находится под контролем Украины.