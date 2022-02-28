Под Киевом сгорел музей с уникальными работами Марии Примаченко

В поселке, где находился историко-краеведческий музей, шли ожесточенные бои. Там также уничтожены несколько улиц.

В поселке Иванков Киевской области уничтожен историко-краеведческий музей, в котором находились уникальные работы украинской народной художницы Марии Примаченко. Об этом сообщила исследовательница Устина Стефанчук.

"С***и московитские, своей культуры нет, а то, что имеете не цените и чужое уничтожаете. Хотя, что удивляться, у вас разрушение в крови, вся ваша история - это история грабежа и террора", - написала она в Facebook.

В комментариях к посту пользователи добавили, что в поселке "был очень сильный бой", а также "не только музей сгорел, но и несколько улиц".

Также сегодня ночью в центре Чернигова ракета попала в жилой дом. На первых двух этажах здания четырехэтажного дома начался сильный пожар. Число жертв пока неизвестно.

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