Бердянский район захватили войска РФ

Отдел полиции расформирован, местные власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами.

Бердянский район Запорожской области оккупирован российскими войсками. Об этом 28 февраля сообщила Бердянская районная администрация в Facebook.

"Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов", – отметили в РГА.

В Бердянске во время операции по захвату города был убит один человек, и один ранен. По имеющимся данным, речь идет об охранниках предприятия Бердянские жатки.

"Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился", – подчеркнули местные власти.

В территориальных общинах периодические проблемы со связью.

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