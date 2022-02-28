Бердянский район захватили войска РФ
Отдел полиции расформирован, местные власти отказались от сотрудничества с российскими оккупантами.
Бердянский район Запорожской области оккупирован российскими войсками. Об этом 28 февраля сообщила Бердянская районная администрация в Facebook.
"Вражеская техника наблюдается в разных общинах. С вечера местные жители Осипенковской общины сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов", – отметили в РГА.
В Бердянске во время операции по захвату города был убит один человек, и один ранен. По имеющимся данным, речь идет об охранниках предприятия Бердянские жатки.
"Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился", – подчеркнули местные власти.
В территориальных общинах периодические проблемы со связью.Ранее сообщалось, что российские войска захватили ряд населенных пунктов Херсонской области, в том числе города Геническ и Новая Каховка.
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