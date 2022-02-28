Вторжение РФ: оккупанты уже потеряли более 5 тыс человек

Это ориентировочная цифра, которая будет уточняться.

С начала вторжения России в Украину, 24 февраля 2022 года, и по состоянию на 06:00 понедельника, 28 февраля, убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, за первые четыре дня войны военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

Маляр подчеркнула, что это ориентировочная информация, которая будет уточняться.

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ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. Стало известно, что враг захватил Бердянск. По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты снизили темпы наступления. Однако, они все еще продолжают попытка наступления в отдельных районах.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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