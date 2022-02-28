Google Maps заблокировал в Украине некоторые функции

Отключение информации о пробках и загруженности различных общественных мест в Украине сделано, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Сервис Google Maps временно отключил в Украине две функции, предоставляющие информацию в режиме реального времени. Оценить ситуацию о загруженности дорог и общественных мест в стране пока невозможно. Об этом сообщает CNN.

Функции отключены 27 февраля "для безопасности местных сообществ" после консультаций с источниками, в том числе с региональным властями, заявили в компании.

В Google добавили, что информация о пробках в реальном времени остается доступной для водителей в Украине, использующих функции пошаговой навигации.

Ранее сообщалось, что Норвегия выводит активы из РФ и выделяет Украине $226 млн. Осло замораживает свои доли в Сбербанке, Газпроме и ЛУКОЙЛе с целью распродать их в дальнейшем.

