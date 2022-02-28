Счастье разрушено на 80%, эвакуация невозможна – глава ОГА

Российская сторона не идет на контакт и обстреливает транспорт для вывоза мирного населения Градами.

Город Счастье разрушен россиянами на 80%, эвакуационные автобусы обстреливают Градами. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай во время телемарафона. Он отметил, что таких разрушений не было даже в 2014-2015 годах. "Мы не можем вывезти людей – транспорт просто расстреливают Градами. Сейчас доступа нет совсем. Люди хотят уехать, но они не знают как... Я общался с координатором ООН, и мы договорились, что если появится какая-то возможность по поводу эвакуации людей с захваченных территорий, он со мной свяжется. Но пока что россияне не идут на контакт", – подчеркнул Гайдай. Кроме того он заявил об опасениях относительно безопасности химзавода Азот.

"Завод не работает на полную мощность, нет у него той мощности, которая была в советские времена. Но все равно там есть определенные химикаты, и мы уже ловим диверсантов, которые очень интересуются у местного населения, у работников завода о количестве химикатов, месте их расположения, как туда попасть", – указал глава Луганской ОГА.

По информации Гайдая, российские оккупанты мародерствуют в неподконтрольных районах – "взламывают магазины, забирают продукты".

Ранее сообщалось, что российская армия бомбит Волноваху, равняя ее с землей. Город фактически заблокирован врагом и находится на грани гуманитарной катастрофы.