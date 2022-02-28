Переговоры Украины и РФ начнутся "в ближайшее время"

Украинская делегация надеется, что переговоры с представителями страны-агрессора будут результативными.

Начало украинско-российских переговоров ожидается в 12 часов. Об этом заявил представитель российской делегации на переговорах между Украиной и РФ Владимир Мединский, сообщают росСМИ.

По его словам, прибытие украинской делегации ожидается "где-то через час".

Состав украинской делегации на переговорах не раскрывается, но это "достаточно высокий уровень", добавил Мединский.

То, что переговоры Украины и РФ вскоре начнутся, подтвердил изданию Вести народный депутат Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Переговоры начнутся уже в ближайшее время. Любая информация о них чувствительна, она может навредить, поэтому мы ее очень дозируем. Нужно, чтобы переговоры состоялись, и прошли нормально", - сказал он.

На вопрос журналиста, есть ли надежда на то, что диалог будет результативным, Вениславский отметил, что есть.

"Надежда, конечно, есть: если переговоры инициированы с той стороны, это означает, что они понимают бесперспективность дальнейших действий. Могут быть позиционные бои, развития их не будет, а негативные последствия - да. Поэтому ждем, что они будут предлагать адекватные действия, с которыми мы согласимся - с неадекватными соглашаться не будем", - сообщил нардеп.

По его словам, у врага заканчивается резерв по всем показателям.

"Техника останавливается без бензина элементарно, нет продуктового обеспечения… Их резервы заканчиваются - они пытаются как-либо перегруппироваться, но логистика не настроена, и надеяться на то, что она в ближайшее время появится, им не стоит. Потому, что они очень большие - а мы нашими беспилотными комплексами Bayraktar, нашей авиацией бьем по их колоннам. Поэтому очевидно, что они ищут альтернативные пути для завершения этой войны, и будем надеяться, что переговоры принесут результат", - добавил Вениславский.

Делегация РФ находится в Беларуси с 27 февраля. Переговоры должны были начаться в воскресенье, но их перенесли, поскольку украинская делегация задержалась, так как отправилась на место через Польшу.