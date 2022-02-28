В Чернигове военные РФ обстреляли жилой дом и детсад

В ходе обстрелов боеприпасы попали в фундамент пятиэтажного жилого дома, в здания магазина и детского сада.

Российские военные в Чернигове в ночь на понедельник, 28 февраля, обстреливали жилые районы города. В результате боеприпасы попали в несколько зданий, сообщает ГСЧС.

Отмечается, что из-за обстрелов в жилом доме вспыхнул пожар, однако жертв и пострадавших нет.

"28 февраля, начиная с 02:00 в результате вражеских обстрелов в г. Чернигов (периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку, возможно, пристреливание по радиотелецентру), произошло попадание боеприпасов в фундамент пятиэтажного жилого дома, в здания магазина и детского сада", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что пожары, возникшие в этих зданиях после попадания боеприпасов, ликвидированы.

Напомним, два дня тому в Чернигове жилой дом попал под обстрел из Града. Ответным ракетным ударом ВСУ уничтожили российскую военную колонну в районе города Городня.