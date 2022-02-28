Украинцам рассказали, как вести себя на блокпостах

При приближению к блокпосту необходимо, в частности, снизить скорость авто, заранее приготовить документы для проверки и не вести видеосъемку.

Министерство внутренних дел Украины обнародовало для граждан ряд правил, которых необходимо придерживаться при прохождении блокпостов.

Отмечается, что в условиях военного положения в Украине вводится особый режим безопасности. В стране, где есть комендантский час и установлены блокпосты, чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, в МВД советуют соблюдать несколько несложных правил.

В частности, при прохождении блокпоста гражданам нужно: снизить скорость авто, заранее приготовить документы для проверки, выключить фары, включить аварийный свет и свет в салоне авто, не вести видеосъемку, без разрешения военных не выходить из авто, четко отвечать на вопросы военных, быть готовыми по требованию открыть багажник и осмотреть салон авто.

Также граждане при прохождении блокпоста должны после осмотра и разрешения продолжать движение, плавно набирая скорость.

В МВД также напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения в городах даже при отсутствии большого количества машин и людей на улицах.