Главными горячими точками на Донетчине являются Мариуполь и Волноваха - ОГА

В Волновахе нет электричества, тепла и воды. Отсутствует связь. Город обстреливают российские оккупанты. Есть жертвы, пишут пользователи интернета.

По состоянию на 9.00 Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. За эти города ведутся бои. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей", - написал он в Facebook.

В соцсетях украинцы сообщают, что в Волновахе гуманитарная катастрофа. У жителей нет электричества, тепла и воды. Отсутствует связь. Город обстреливают российские оккупанты. Среди мирного населения есть жертвы.

Так, согласно опубликованной сводке, с 20 ч 27 февраля до 9 ч 28 февраля:

в Сартане от обстрелов ранен 1 человек, повреждено 10 зданий, ранее, днем 27 февраля, от авиаударов погибли 2 человека, ранены - 4;

в Лебединском ракетное попадание, повреждено 15 домов, пострадавших нет, в Красногоровке и Марьинке обстрелы из артиллерии, без потерь и разрушений;

в Торецке ситуация напряженная, но контролируемая, ночь прошла без обстрелов инфраструктуры, без жертв среди мирного населения;

в Новомихайловке около 20 залпов 152-мм артиллерии, информация о повреждениях уточняется;

в Мироновке обстрелы из артиллерии, но без пострадавших и повреждений;

в Верхнеторецком обстрелы окрестностей начались в 7 утра, пострадавших в настоящее время нет.