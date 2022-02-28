Оккупанты ночью обстреливали города Украины

Под обстрел российских военнослужащих попали многие украинские населенные пункты по всей стране.

Украинские пользователи соцсетей делятся в интернете жуткими видео. На кадрах запечатлены последствия обстрелов российских оккупантов населенных пунктов Украины.

Так, ночью российские войска стреляли по селу Благодатное и городу Изюм в Харьковской области, по городу Бородянка на Киевщине.

"В городе Бородянка (40 км от Киева) 2 дня идут бои. Сильно повредили инфраструктуру. Танки РФ курсируют по центральной улице, дают наши отпоры. Сегодня утром оккупанты заехали на центральную улицу и "освободили" городскую инфраструктуру от цивилизации", - пишут очевидцы.