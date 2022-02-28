Зеленский: Каждый из нас - воин

Украинский президент записал видеообращение в начале пятого дня военного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение в понедельник, 27 февраля.

Он рассказал о ситуации на пятый день войны, а также о безпрецедентной поддержке Украины.

Зеленский подтвердил, что учасники боевых действий с боевым опытом будут освобождены из под ареста и смогут компенсировать свою вину в самых жарких точках войны.

"Когда я шел в Президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит. Слава Украине!" - сказал Зеленский.