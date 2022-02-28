Переговоры Украины и России. Онлайн

На границе Беларуси и Украины проходят переговоры между украинской и российской делегации по поводу прекращения российского вторжения в Украину.

Украина и Россия проводит первые с начала нападения российских войск на нашу страну дипломатические переговоры. По договоренности между президентом Украины Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко переговоры проходят на белорусско-украинской границе, в районе реки Припять.

Встреча состоялась без предварительных условий.

Текстовая трансляция

10:00 Народный депутат фракции Слуга народа Евгения Кравчук сообщила, что сами переговоры начнутся около 12:00 по местному времени.

9:40 Для Украины ключевой вопрос переговоров — немедленное прекращение огня и отвод оккупационных войск с нашей территории.

Вчера вечером Арахамия заявил, что "переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль".

9:30 В состав украинской делегации вошли глава фракции Слуга народа в Верховнйо Раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Пропагандистское российское агентство РИА Новости сообщило, что украинская делегация прилетела на двух вертолетах.

9:00 Россияне прибыли на переговоры первыми. В делегацию РФ вошли сотрудники минобороны, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков - помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.