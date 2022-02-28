Делегация Украины прибыла на переговоры с РФ: кто вошел в состав

Сегодня, 28 февраля 2022 года, украинская делегация проведет переговоры с представителями России.

Украинская делегация сегодня, 28 февраля 2022 года, прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями РФ. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента

В сообщении говорится, что в состав украинской делегации вошли министр обороны Украины Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров, а также заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Украинская делегация на переговорах поставит вопрос о немедленном прекращении огня и отводе войск РФ с территории Украины.

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Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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