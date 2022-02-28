Украина обратилась к ЕС с просьбой о немедленном присоединении

Украинский лидер призвал Евросоюз принять страну в объединение по новой специальной процедуре.

Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении страны по специальной процедуре. Об этом 28 февраля сообщил президент Владимир Зеленский.

"Мы обращаемся в Европейский Союз о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами. Но наша цель – быть вместе со всеми европейцами и главное – быть на равных. Я уверен, что это справедливо. Я уверен, что это возможно", – заявил глава государства во время специального обращения, видео которого было опубликовано в Facebook.

Президент добавил, что вчера разговаривал с главами Португалии, Литвы, Франции, Польши, премьерами Бельгии, Испании и Британии.

По его словам, поддержка от европейских партнеров – безусловная и беспрецедентная.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина является европейской страной и Евросоюз хочет видеть ее в своих рядах.

Напомним, Польша, Словения, Литва и Ирландия выразили готовность поддержать заявку Украины на вступление в Европейский союз.