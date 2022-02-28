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Украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные

Теперь в открытом доступе телефонные номера сотрудников администрации президента РФ. В списке есть даже ворожки.
Украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные

Украинские кибервойска взломали базу контактов администрации российского президента Владимира Путина. В общем доступе оказались телефонные номера сотрудников Кремля. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Мы вместе с кибервойсками взломали сайт Кремля, и теперь в свободном доступе у нас есть вся телефонная база Кремля, начиная от руководителей администрации, заканчивая их журналистами, общественными организациями, и их, вы удивитесь, гадалками. В телефонной базе Кремля есть отдельный пул кремлевских ворожек", - сказал он.

Денисенко призвал граждан Украины стать участником информкомпании и "атаковать" по телефону россиян.

"Если у вас есть пять минут свободного времени, зайдите в чат-бот в Telegram @gov_rf_bot. На нем вывешены все телефоны Российской Федерации. Наберите кого-либо, говорите, о чем хотите, но запишите и выложите в социальные сети. Это будет большой доказательной базой", - добавил он.

 

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