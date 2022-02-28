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Луганщина держит оборону – глава ОГА

Самая сложна гуманитарная ситуация сложилась в Горной общине, где отсутствуют вода, свет и газ, а также горят дома.
Луганщина держит оборону – глава ОГА
  Луганская область продолжает держать оборону, самая сложная ситуация на территории Горной общины, где российские войска обстреляли почти все населенные пункты. Об этом 28 февраля сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.   "Луганщина держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горной общине. А именно, в Золотом и Горном, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная", – отметил Гайдай.   При этом он подчеркнул, что украинская армия дает достойный отпор российским войскам – в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура.   Ранее Гайдай заявил, что город Счастье разрушен россиянами на 80%, а эвакуационные автобусы не могут забрать людей, так как их обстреливают Градами
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