Луганщина держит оборону – глава ОГА

Самая сложна гуманитарная ситуация сложилась в Горной общине, где отсутствуют вода, свет и газ, а также горят дома.

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Луганская область продолжает держать оборону, самая сложная ситуация на территории Горной общины, где российские войска обстреляли почти все населенные пункты. Об этом 28 февраля сообщил в Facebook глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Луганщина держит оборону, однако очень напряженная ситуация в Горной общине. А именно, в Золотом и Горном, в селах. Пожарные работают в Новоивановке и Новотошковском. Нижнее почти уничтожено. Повсюду отсутствуют свет, вода, газ. Обстановка в городе очень сложная", – отметил Гайдай. При этом он подчеркнул, что украинская армия дает достойный отпор российским войскам – в больших населенных пунктах ситуация контролируемая, работает инфраструктура. Ранее Гайдай заявил, что город Счастье разрушен россиянами на 80%, а эвакуационные автобусы не могут забрать людей, так как их обстреливают Градами.