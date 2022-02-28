Массированный обстрел Харькова: Появились видео последствий

Российские войска осуществили неизбирательный обстрел города, ударив по жилым кварталам

После массированного обстрела Харькова днем 28 февраля в больницы поступило более 30 человек, но их может оказаться и больше. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"После последнего обстрела города Харькова в больницы поступил 31 человек с ранениями разной степени тяжести. Одна женщина скончалась. Поскольку обстрел закончился недавно, количество раненых может измениться, а количество погибших будет сообщено позже", - отметили спасатели.

В свою очередь глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем телеграм-канале сообщил, что в результате обстрела погибли минимум 11 человек и десятки были ранены.

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Местные телеграм-каналы также публикуют видео, снятые очевидцами сразу после обстрела. На ужасных кадрах присутствуют как тяжело раненные, так и убитые.

Напомним, российские оккупанты сегодня, 28 февраля, обстреляли Чернигов. В результате загорелись гипермаркет "Эпицентр" и 5 домов возле него.

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