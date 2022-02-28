Комендантский час в Киеве сегодня начнется в 20:00 - КГГА

Комендантский час в Киеве с 28 февраля стартует с 20:00 до 7:00. Для жителей столицы передвижение по городу в такое время строго запрещено.

На фото последствия обстрела в Киеве 28 февраля 2022 года / EPA / UPG

Комендантский час в Киеве с понедельника, 28 февраля, будет начинаться в 20:00 и завершаться в 7:00. Об этом сообщается на сайте КГГА.

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"Комендантский час в Киеве с 28 февраля будет длиться с 20:00 до 7:00. В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуск нового образца Военного коменданта города Киева", - говорится в сообщении.

Передвигаться пешком по городу в это время строго запрещено. Всех гражданских лиц, находящихся на улицах Киева в это время, будут считать диверсантами.

"Во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие", - подытожили в КГГА.

Как будет работать транспорт, магазины и аптеки с 28 февраля в Киеве

"С сегодняшнего дня общественный транспорт, торговые сети, магазины и аптеки будут заканчивать работу не позднее 19:00, а начинать не раньше 08:00", - сообщается в КГГА.

Ранее мы писали о том, что мародеров в Киеве накажут по законам военного времени.