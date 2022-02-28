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"Непобедимые воины" РФ бросили танки и пошли домой пешком

Техника российских военных заглохла. Оккупанты решили вернуться домой пешком.
"Непобедимые воины" РФ бросили танки и пошли домой пешком
До Российской Федерации надо пройти около 100 км / скриншот

Российские военные бросили заглохшую технику и начали возвращаться в Российскую Федерацию пешком. Видео инцидента опубликовали в Сети местные жители.   

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  "Идут на Москву своим ходом", - комментируют в Сети.    "Детвора идет", говорят очевидцы.   "Вы все свое забрали", - спрашивают украинцы.    

Ранее мы писали о том, что в Сети показали предсмертную переписку убитого солдата РФ с матерью.
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