"Непобедимые воины" РФ бросили танки и пошли домой пешком
Техника российских военных заглохла. Оккупанты решили вернуться домой пешком.
Российские военные бросили заглохшую технику и начали возвращаться в Российскую Федерацию пешком. Видео инцидента опубликовали в Сети местные жители.
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