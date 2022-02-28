В Харькове в ходе обстрелов погибли 9 и ранены 37 человек

Девять мирных харьковчан погибли и еще 37 ранены в результате обстрелов города российскими военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Читайте также: Россияне накрыли Харьков "Градами", - Геращенко

"Только за сегодняшний день 37 раненых, из которых 3 ребенка. Вышли люди, 4 человека, вышли из бомбоубежища набрать воды и погибли. Семья - двое взрослых и трое детей - заживо сгорели в машине", - сказал он в своём видеообращении.

Также погибли 15 украинских военных и еще 15 получили ранения. Все они госпитализированы. Информация о погибших и пострадавших еще уточняется.

Ранее мы писали о том, что россияне накрыли Харьков "Градами".