Украина предлагает по 5 млн. рублей солдатам РФ за сложенное оружие

За 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену.

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским солдатам и офицерам и предложил выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн. рублей компенсации, если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен.

"Вас привели на нашу землю убивать и умирать. Те из вас, кто не хочет стать убийцей и умереть, могут спастись. Не выполняйте преступные приказы тех, кто годами вам лгал об Украине и украинцах. Мы гарантируем вам полную амнистию и денежную компенсацию, если вы добровольно сложите оружие", - заявил Резников.

По его словам, все пленные находятся в безопасности, им оказывается помощь. Они уже общаются с близкими.

"У вас есть шанс начать новую жизнь. Сделайте выбор. Выходите без оружия с белым флагом. Скажите кодовое слово - "миллион". Для тех, кто продолжит вести себя как оккупант – пощады не будет", - отметил глава Минобороны.

По словам Резникова, за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в плену.