Обнародован пакет очередных санкций против России

Под ограничительные меры попал спикер Кремля Дмитрий Песков, известные российские олигархи и крупные банки.

Руководство западных стран ввело новые обширые санкции против России за ее вооруженную агрессию против Украины. Об этом стало известно во вторник, 28 февраля.

Так, сегодня Евросоюз ввел санкции против 26 известных россиян, сообщается в Официальном журнале ЕС. Среди них пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский предприниматель Алишер Усманов, владельцы консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман и Петр Авена, основной владелец Северстали Алексей Мордашов, главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и президент Транснефти Николай Токарев, совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко.

Также в санкционном списке оказались вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, ведущей программы 60 минут на телеканале Россия-1 Ольги Скабеевой, а также Сергей Ролдугин – виолончелист, дирижер и предприниматель, близкий к президенту Владимиру Путину.

Кроме того, под санкции попала крупная российская страховая компания СОГАЗ.

Санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.

В свою очередь США ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций, сообщил американский Госдеп.

"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием Центрального банка Российской Федерации, Фонда национального богатства Российской Федерации или Министерства финансов Российской Федерации. Кроме того, OFAC ввел блокировочные санкции против Российского фонда прямых инвестиций, известного как фонд президента Путина и его ближайшего окружения, двух его дочерних компаний и генерального директора Кирилла Дмитриева", – говорится в сообщении.

Указывается, что США приняли эти меры, чтобы разрушить способность России использовать свои международные резервы способом, подрывающим влияние санкций США, а также чтобы не дать России получить доступ к ее Фонду национального богатства для использования его средств в войне против Украины, которую сейчас ведет Москва.

"Мы разделяем с нашими партнерами и союзниками единство целей, твердое намерение и решимость привлечь Россию к ответственности за ее агрессию, особенно тех, кто ответственен за эту войну выбора", – отмечается в сообщении.

Также стало известно, что Великобритания введет санкции против трех российских банков. Об этом сказала министр иностранных дел Лиз Трасс во время выступления в Палате общин, сообщает Украинская правда. Это ВЭБ, Совкомбанк и банк Открытие.

"Сегодня я могу сообщить Палате представителей, что буду вносить два новых законопроекта о санкциях. Первый вводит набор новых полномочий по финансовому сектору России. Он включает полномочия запрещать российским банкам проводить платежи в фунтах стерлингов", – заявила Трасс.

Она добавила, что российские гиганты, такие как Газпром, больше не смогут выпускать долговые обязательства или акции в Лондоне.

Она также объявила, что Великобритания запретит экспорт в Россию из Британии в ряде "критических секторов". Это включает в себя высокотехнологичное оборудование, такое как микроэлектроника, морское и навигационное оборудование. Это ослабит военно-промышленный потенциал России и станет тормозом для российской экономики на долгие годы.

Признавая, что война "может продлиться месяцы и годы", Трасс сказала, что Британия "готова понести экономические жертвы", чтобы поддержать Украину, и будет поддерживать санкции "сколько это потребуется".

Министр иностранных дел добавила, что она "настроена пойти намного далее, гораздо дальше" в применении санкций.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит против РФ четвертый пакет санкций. В новом санкционном пакете, в частности, планируют выдворение российских дипломатов и ограничения против окружения президента РФ Владимира Путина.