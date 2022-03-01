РФ уже потеряла в Украине более 5 700 солдат, - Генштаб ВСУ

С начала российского вторжения в Украину украинские военнослужащие сбили 29 самолетов и 29 вертолетов оккупантов, уничтожили 198 танков.

С 24 февраля и по состоянию на утро 1 марта 2022 года Россия уже потеряла в Украине более 5 700 солдат и офицеров убитыми и ранеными. Еще 200 российских оккупантов попали в плен, сообщил в Facebook пресс-центр Генштаба ВСУ.

С начала российского вторжения в Украину украинские военнослужащие сбили 29 самолетов и 29 вертолетов оккупантов, уничтожили 198 танков, 846 боевых бронированных машин, 77 артиллерийских систем, 7 средств ПВО, 24 РСЗО, 305 автомобилей. Кроме того, было уничтожено 2 военных катера захватчиков.

Нужно отметить, что это не окончательные данные. Сведенья уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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ВСУ продолжают вести тяжелые бои с российскими оккупантами. Враг подошел вплотную к Киеву, Харькову, Николаеву, Сумам, но военнослужащие ВСУ их защищают. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях продолжаются бои.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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