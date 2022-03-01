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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА

Также пострадали филармония, оперный театр и жилые дома
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковской ОГА
Центр Харькова бомбили / t.me/dsns_telegram

Российские войска нанесли ракетный удар по зданию Харьковской областной государственной администрации. В результате пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Число погибших еще уточняют. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"В результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Возгорание на кровле оперного театра ликвидировано", - говорится в сообщении.

Также, по информации спасателей, оккупанты повредили здание оперного театра, филармонию и часть жилого массива, состоящего преимущественно из 4-5 этажных домов.

Напомним, девять мирных харьковчан погибли и еще 37 ранены в результате обстрелов города российскими военными. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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