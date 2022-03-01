Российские оккупанты замедлили темпы наступления,– Генштаб ВСУ

Причина замедления темпов наступления российских оккупантов - нехватка топлива и боеприпасов.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, снизили темпы наступления, но на отдельных направлениях противник продолжает пробовать наступать дальше. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что причиной замедления темпов наступления российских оккупантов является нехватка топлива и боеприпасов.

По данным украинского Генштаба, войска РФ сейчас проводят перегруппировку с целью продолжения наступления на Киев. Кроме того, российские оккупанты продолжают удерживать в окружении города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

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На юге захватчики, выйдя к Херсону и Новой Каховке, перегруппировались и теперь начали наступление в направлении Николаева. Мариуполь продолжают защищать украинские военнослужащие. Оккупанты и пророссийские боевики не вышли на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Ранее сообщалось, что 28 февраля военнослужащие ВСУ в небе Украины сбили 5 российских истребителей. Так, два российских самолета сбили истребители ВС ВСУ, а еще три самолета сбили комплексами С-300.

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