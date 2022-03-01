В Харькове обстреляли больницу, - Арестович

Число погибших и пострадавших уточняется, отметил советник главы ОП.

Иллюстративное фото / Поврежденное административное здание после российского обстрела в центре Харькова, Украина, 1 марта 2022 года / EPA / UPG

Харьковская городская больница подверглась обстрелу российскими оккупантами. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Читайте также: Россияне накрыли Харьков "Градами", - Геращенко

"В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв сейчас выясняется", - отметил он.

Новость обновляется