В Харькове обстреляли больницу, - Арестович
Число погибших и пострадавших уточняется, отметил советник главы ОП.
Харьковская городская больница подверглась обстрелу российскими оккупантами. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"В Харькове только что попали в городскую больницу. Там количество жертв сейчас выясняется", - отметил он.
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