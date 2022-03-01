Зеленский отреагировал на удар России по Бабьему Яру

Спустя 80 лет в Бабьем Яру снова погибли люди. Мир остается молчаливым, отметил президент Украины.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар российских военных по Бабьему Яру в Киеве и раскритиковал мир за то, что тот "остается молчаливым". Об этом он написал в Twitter во вторник, 1 марта.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще пять жизней потеряно. История повторяется...", – написал Зеленский.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил в Twitter, что только за 29-30 сентября 1941 года нацисты уничтожили более 33 тысяч евреев на территории Бабьего Яра.

"80 лет спустя российские нацисты наносят удары по этой же земле, чтобы уничтожить украинцев. Зло и варварство", – отметил министр.

Напомним, 1 марта войска РФ нанесли удар по киевской телевышке, которая находится на территории мемориального комплекса Бабий Яр. Погибли пять человек, еще пять получили ранения.Кроме вышки, повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, и аппаратная на самой телебашне.