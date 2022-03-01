РФ обстреляла машину спасателей, ехавших на пожар

Спасатели призвали не жалеть оккупантов, пускающих слезу и умоляющих маму забрать их домой, так как они не жалеют ни нас, ни наших детей, ни наших родителей.

Военные РФ обстреляли украинскую пожарную машину, ехавшую тушить пожар в здании ТРЦ Фабрика в Херсоне. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 1 марта.

"1 марта в 15:24, во время следования на тушение пожара в здании ТРЦ "Фабрика" в Херсоне, вражеский БТР начал стрелять по автоцистерне спасателей 2-й ДПРЧ г. Херсон. Шесть спасателей, которые были в пожарной машине, вынуждены были оставить атакованное авто и нашли укрытие почти в километре от места атаки в больнице", - сказано в сообщении.

Никто из украинских спасателей не пострадал.

Пожарные призвали не жалеть оккупантов: "Не пускайте слезу, когда видите как очередной пленник "освободитель" просит маму забрать его домой, потому что он не знал, куда он шел. Они нас не жалеют! Ни наших детей, ни женщин, ни родителей".

Напомним, что ранее РФ ударила по дому в Харькове - восемь погибших. Воздушный удар со стороны российских войск пришелся по многоквартирному дому на Ново-Баварском проспекте в Харькове.