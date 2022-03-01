Нацбанк открыл счет для гумпомощи украинцам

Иностранцы и украинцы могут перечислить на счет благотворительную помощь пострадавшим от войны.

Нацбанк для Минсоцполитики открыл счет, на который иностранцы и украинцы могут перечислить деньги на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ во вторник, 1 марта.

Минсоцполитики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Потребность в счете появилась, чтобы привести в порядок поступления средств от доноров на гумпомощь пострадавшим от войны.

При этом в отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей ВСУ, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее страдающим войной с Россией. На них будут покупать продукты и обустраивать места размещения для беженцев, снабжать их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости.

Кроме того, из собранных средств беженцам и временно перемещенным лицам будут предоставляться единовременные денежные пособия и т.д.

Отмечается, что счет - мультивалютный, созданный для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте, так и от украинского бизнеса и граждан - в национальной.

Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027.

Подробнее о новом счете можно узнать по ссылке.

Напомним, НБУ открыл спецсчет для помощи армии.