Нацбанк открыл счет для гумпомощи украинцам
Нацбанк для Минсоцполитики открыл счет, на который иностранцы и украинцы могут перечислить деньги на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ во вторник, 1 марта.
Минсоцполитики будет использовать собранные средства для обеспечения поддержки граждан Украины, которые больше всего страдают от войны. Потребность в счете появилась, чтобы привести в порядок поступления средств от доноров на гумпомощь пострадавшим от войны.
При этом в отличие от спецсчета, открытого для финансирования потребностей ВСУ, средства с этого счета будут расходоваться для помощи гражданам, наиболее страдающим войной с Россией. На них будут покупать продукты и обустраивать места размещения для беженцев, снабжать их одеждой и обувью, лекарствами и товарами первой необходимости.
Кроме того, из собранных средств беженцам и временно перемещенным лицам будут предоставляться единовременные денежные пособия и т.д.
Отмечается, что счет - мультивалютный, созданный для перевода средств от международных партнеров и доноров - в иностранной валюте, так и от украинского бизнеса и граждан - в национальной.
Реквизиты счета Министерства социальной политики: UA823000010000032302338301027.
Подробнее о новом счете можно узнать по ссылке.
Напомним, НБУ открыл спецсчет для помощи армии.