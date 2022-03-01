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В Мариуполе новые обстрелы - МВД

В результате предыдущего обстрела погиб один человек, трое ранены. На месте работали полицейские.
В Мариуполе новые обстрелы - МВД

Войска РФ ударили по центру Мариуполя. Полиция задокументировала военное преступление России. Кроме того, около 17:30 начались новые обстрелы города. Число пострадавших уточняется. Об этом сообщает МВД.

По предварительным данным, в результате предыдущего обстрела погиб один человек, трое ранены. На месте работали полицейские.

Отмечается, что разрушения получили несколько домов и школа №16. Кроме того, под огнем врага в очередной раз оказался жилой сектор Левобережного района, а также территория КП Коммунальщик.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины....

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