Украина начала наступление в кибервойне против РФ

Изначально Украина сдерживала атаки России на госсайты и СМИ, однако теперь сама перешла в наступление, заявили в Минцифры.

Украинские айтишники после сдерживания российских атак перешли в наступление на просторах сети. Об этом заявил глав Минцифры Михаил Федоров во вторник, 1 марта.

"Первая в мировой истории кибервойна разворачивается на наших глазах. Кибервойна открыта и масштабна с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только белых) и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", - сказано в сообщении.

Тем временем МИД РФ жалуется, что российские посольства за границей "находятся под невиданными кибератаками".

Напомним, что ранее хакеры "положили" сайты крупных российских СМИ. В числе прочих хакерским атакам подверглись Коммерсантъ, Известия, РБК и российские информационные агентства.

Также сообщалось, что украинские кибервойска взломали базу Кремля и опубликовали данные. Теперь в открытом доступе телефонные номера сотрудников администрации президента РФ. В списке есть даже ворожки.