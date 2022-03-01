В Тростянце обстрелом повредил жилой дом и сети, отсутствует интернет

Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Информация о пострадавших уточняется

В Тростянце Сумской области вражеские войска обстреляли жилой дом и повредили сети. В населенном пункте нет интернета. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом. Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Живицкий сообщил, что военные РФ использовали Шоколадную фабрику в Тростянце как базу для заправки своей техники.

Как сообщает Телеграм-канал Инсайдер-Украина, на Сумщине украинские военные уничтожили вражеский танк.

Напомним, в Сумской области уничтожили 96 российских танков.