В Тростянце обстрелом повредил жилой дом и сети, отсутствует интернет
Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Информация о пострадавших уточняется
В Тростянце Сумской области вражеские войска обстреляли жилой дом и повредили сети. В населенном пункте нет интернета. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом. Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
Живицкий сообщил, что военные РФ использовали Шоколадную фабрику в Тростянце как базу для заправки своей техники.
Как сообщает Телеграм-канал Инсайдер-Украина, на Сумщине украинские военные уничтожили вражеский танк.
Напомним, в Сумской области уничтожили 96 российских танков.
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