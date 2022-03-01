Почта
 

В Тростянце обстрелом повредил жилой дом и сети, отсутствует интернет

Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Информация о пострадавших уточняется
В Тростянце обстрелом повредил жилой дом и сети, отсутствует интернет

В Тростянце Сумской области вражеские войска обстреляли жилой дом и повредили сети. В населенном пункте нет интернета. Об этом сообщает глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

"Сегодня, 1 марта, российские оккупанты попали в жилой дом. Есть повреждение сетей. Из-за сложной ситуации и уличных боев ремонт пока не проводится. Пока нет возможности восстановить интернет в общине. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

Живицкий сообщил, что военные РФ использовали Шоколадную фабрику в Тростянце как базу для заправки своей техники.

Как сообщает Телеграм-канал Инсайдер-Украина, на Сумщине украинские военные уничтожили вражеский танк.

Напомним, в Сумской области уничтожили 96 российских танков.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK