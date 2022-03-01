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Кличко обратился к евродепутатам по членству Украины в ЕС

Также мэр Киева рассказал европейским депутатам о ситуации в Украине после начала вторжения России.
Кличко обратился к евродепутатам по членству Украины в ЕС
Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко в режиме видеоконференции принял участие в заседании Европейской народной партии в Европарламенте и призвал принять Украину в ЕС.    "Выступил онлайн на заседании фракции ЕНП в Европарламенте и призвал европейских депутатов поддержать заявку Украины на вступление в ЕС", - сообщил он во вторник, 1 марта.   Также н провел телефонный разговор с главой фракции ЕНП Манфредом Вебером.   Мэр Киева рассказал евродепутатам о ситуации в Украине и в столице в частности.   "Подчеркнул, что российская армия обстреливает и разрушает украинские города и селения, убивает мирное население. И что демократический мир должен остановить дикость и преступления против человечества, происходящие сегодня в центре Европы", – заявил Кличко.   Кроме того, политик акцентировал внимание евродепутатов на необходимости предоставления гуманитарной помощи Украине и Киеву, чтобы в стране не произошло гуманитарной катастрофы.   Кличко поблагодарил Европейскую народную партию, членом которой многие годы является партия УДАР, за поддержку украинского народа.   Ранее сегодня мэр Киева сообщил о создании Гуманитарного штаба в столице и призвал принимать участие в его работе.
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