"Призрак Киева" жив и уже взял "очко"

По словам экс-нардепа, пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко".

"Призрак Киева" - пилот Миг-29 жив и снова приступил к своей работе. Об этом в Facebook написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

По его словам, пилот сбил уже 21 летальный аппарат РФ.

"Сегодня несколько раз промелькнуло уведомление, что Призрак Киева был сбит. К сожалению, это действительно так. Но пилот спасся, вернулся на базу, получил новый самолет и уже на нем взял "очко"! 21 орский летун ушел в ад", - написал Мосийчук.

Напомним, 25 февраля стало известно, что упомянутый летчик сбил шесть российских самолетов за 30 часов.