У нас есть шесть вариантов обороны - Зеленский

Президент подчернкул, что Украина сегодня воюет за ценности свободы и демократии и другие страны цивилизованного мира должны поддержать наше государство в этой борьбе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у властей есть шесть вариантов обороны страны. Об этом он сказал в сегодняшнем интервью CNN и Reuters.

По словам главы государства, власти готовились "ко всему" и разработали варианты для обороны страны.

"Но когда ты готовишься заранее, то необязательно подготавливать твоего врага, чтобы он был готов к твоей реакции. Поэтому мне не нравилась эта ситуация, что мы должны рисковать всем и сказать, что мы готовимся, "вот посмотрите, тут мы будем действовать так, а тут так…". У нас есть шесть вариантов обороны наше страны", - сказал Зеленский.

Глава государства потребовал у НАТО гарантии безопасности в случае, если Альянс не будет принимать нашу страну из-за России.

"Мы не удерживаемся, мы боремся. А бороться украинская нация будет до конца, до конца своей жизни. Вопрос не в нас, вопрос в том, сколько продержится это (российское - ред.) руководство. Мы защищаемся потому что мы у себя дома, защищаем своих детей, дома. Ради будущего наших детей. Вы видите, что никто уже не выбирает цели. Гинут дети, десятки. Мы защищаем свое право жить", - добавил президент.

Также Зеленский считает, что если бы санкции ввели раньше, не было бы никакого вторжения

"А мы предупреждали и президента Байдена, и Европейский союз: введите превентивно, введите санкции раньше, вы увидите, какая будет реакция, не будет никакого вторжения. Меня тоже никто не слышал. А теперь вы видите, что происходит", - отметил глава украинского государства.

Кроме того, он задался риторическим вопросом, о том что они тут делают, и сказал, что армию просто послали убивать и умирать.

"Мир видит, что нужно садиться за стол переговоров", - подчеркнул Зеленский.