На востоке Украины у 40 тысяч людей нет света и еды

Российские оккупанты не дают эвакуировать население из городов Волноваха, Сартана и Талановка, где идут бои.

На востоке Украины около 40 тысяч человек остались без света и еды - российские войска не дают эвакуировать население. Об этом заявил глава МВД Украины Денис Монастырский во вторник, 1 марта.

"В настоящее время сложная гуманитарная ситуация на востоке государства. Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа на эвакуацию населения", - сказал Монастырский.

Министр подчеркнул, что в настоящее время Украина применила все возможные международные инструменты.

Кроме того, критическая ситуация сложилась в городе Буча Киевской области.

"Правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами и горючим. Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города", - добавил Монастырский.

Напомним, что ранее Нацбанк открыл счет для гумпомощи украинцам. Иностранцы и украинцы могут перечислить на счет благотворительную помощь пострадавшим от войны.