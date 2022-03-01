Украине разблокируют Одноклассники и ВКонтакте
В Украине будут разблокированы российские соцсети Одноклассники и ВКонтакте. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Отмечается, что данные соцсети будут разблокированы для противодействия российской пропаганде.
"Одноклассники и ВКонтакте будут разблокированы в Украине, для того чтобы миллионы украинцев могли вести там информационно-психологическую войну против путинского режима!" - приводятся слова Геращенко в сообщении на Facebook-странице Верховной Рады Украины.
Также он призвал украинцев участвовать в уничтожении российской пропаганды.
"Покажите пленников и остатки российских военных для их родственников", - добавил Геращенко.
Напомним, ранее Роскомнадзор принял решение частично ограничить доступ к Facebook на территории России.