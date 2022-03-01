СБУ опубликовало видео разговора пленного военного РФ с матерью

Российский оккупант плачет в трубку и рассказывает матери, что его сослуживцы добивают раненых, чтобы не возиться с ними.

Пленный российский военный поговорил с матерью - рассказал ей, как его сослуживцы добивают раненых. Видео разговора опубликовала СБУ во вторник, 1 марта.

"Эти суки даже двухсотых не забирают мёртвых. Они раненых убивают сами. Будут ли пленных менять - то вообще вопрос. Просто всех убили, всех, и даже не забирают трупы", - сказал пленный российский военный.

Он также предположил, что ни одной из семей его покойных сослуживцев даже похоронка не пришла. При этом солдат попросил мать не кричать, что всех убили и трупы не забирают, чтобы ею не занялась ФСБ.

Напомним, что ранее военные РФ, попавшие в плен, призывают остановить войну. Также ВСУ показали переписку уничтоженного военного РФ. Отмечается, что солдаты знали, что ехали убивать украинцев.