Войска РФ обстреляли Градами город под Николаевом

Разрушено несколько домов и центральная часть населенного пункта. Украинские бойцы жгли технику врага.

Во вторник,1 марта, российские захватчики накрыли Градами город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. В сети появились видео последствий обстрела.

Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров:

по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели

по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр"

по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга"

огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейной, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.Власти города сообщили, что вражеская колонна двигалась со стороны Николаева и встретила жестокое сопротивление. Ее разбомбила авиация, а местная тероборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. А тем временем ВСУ обстреляли и сожгли часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.