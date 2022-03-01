Войска РФ обстреляли Градами город под Николаевом
Разрушено несколько домов и центральная часть населенного пункта. Украинские бойцы жгли технику врага.
Во вторник,1 марта, российские захватчики накрыли Градами город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. В сети появились видео последствий обстрела.
Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров:
- по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели
- по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр"
- по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга"
- огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейной, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.
Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.Власти города сообщили, что вражеская колонна двигалась со стороны Николаева и встретила жестокое сопротивление. Ее разбомбила авиация, а местная тероборона гоняла по полям.Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. А тем временем ВСУ обстреляли и сожгли часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.
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