Почта
 

Войска РФ обстреляли Градами город под Николаевом

Разрушено несколько домов и центральная часть населенного пункта. Украинские бойцы жгли технику врага.
Войска РФ обстреляли Градами город под Николаевом

Во вторник,1 марта, российские захватчики накрыли Градами город Баштанка Николаевской области. Удары пришлись в центр города и разрушили его инфраструктуру. В сети появились видео последствий обстрела.

Из-за обстрела в городе произошло 7 пожаров:

  • по ул. Соборная, 2 горел магазин мебели
  • по ул. Баштанской республики, 53 пылал СП "Баштанский КООП Центр"
  • по ул. Юбилейной, 95 пламя охватило строительный магазин "Радуга"
  • огнем уничтожены четыре жилых дома по ул. Юбилейной, 98 на ул. Реца, 86 и 82 и на ул. Соборной, 25.

Последствия происшествий были ликвидированы бойцами 7-го пожарно-спасательного подразделения.Власти города сообщили, что вражеская колонна двигалась со стороны Николаева и встретила жестокое сопротивление. Ее разбомбила авиация, а местная тероборона гоняла по полям.

Захватчики сбежали в сторону Нового Буга. А тем временем ВСУ обстреляли и сожгли часть колонны - несколько десятков единиц бронетехники.  

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK