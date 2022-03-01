Захватчики обстреляли ракетами базу подготовки спецназа ГУР

База расположена в селе Лютеж в Вышгородском районе. Ее здание сильно пострадало, однако погибших нет.

В Киевской области российские войска выпустили две ракеты по базе подготовки спецназа Главного управления разведки Минобороны. Обошлось без жертв. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает Зеркало недели со ссылкой на силовиков.

Отмечается, что база расположена в селе Лютеж в Вышгородском районе.

"Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ отборных чеченских и российских наемников из ПВК", - информирует издание.

Как указано, в результате атаки никто не погиб.