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Захватчики обстреляли ракетами базу подготовки спецназа ГУР

База расположена в селе Лютеж в Вышгородском районе. Ее здание сильно пострадало, однако погибших нет.
Захватчики обстреляли ракетами базу подготовки спецназа ГУР

В Киевской области российские войска выпустили две ракеты по базе подготовки спецназа Главного управления разведки Минобороны. Обошлось без жертв. Об этом во вторник, 1 марта, сообщает Зеркало недели со ссылкой на силовиков.

Отмечается, что база расположена в селе Лютеж в Вышгородском районе.

"Именно эти ребята охраняют президента и отлавливают в координации с Альфой СБУ отборных чеченских и российских наемников из ПВК", - информирует издание.

Как указано, в результате атаки никто не погиб.

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