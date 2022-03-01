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Авиаудар по Марьяновке: убиты пять мирных жителей

Российские военные нанесли ракетный удар по селу Марьяновка в Вышгородском районе под Киевом. Возле школы погибли пять цивильных.
Авиаудар по Марьяновке: убиты пять мирных жителей

Российские оккупанты обстреляли село Марьяновка Вышгородского района Киевской области - погибли пять человек. Видео последствий обстрела опубликовали в Telegram во вторник, 1 марта.

"Марьяновка, Полесье, Вышгородский район. Пятеро убитых мирных жителей возле школы в результате авиаудара оккупанта", - сказано в сообщении.

 

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