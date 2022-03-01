Губернатор Сум требует оружия для сдерживания врага

По его словам, если Сумщина не получит поддержки сегодня Байрактарами, авиацией, бомбардировкой точными ракетами, то завтра войска РФ будут в Киеве.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий выступил с просьбой помочь области защититься от нашествия российской армии и военной техники - Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов. Об этом он заявил в видеообращении к ВСУ, украинским властям и цивилизованному миру.

"На данный момент в Сумскую область зашло уже более десятка тысяч техники, тяжелого вооружения, систем залпового огня, которые курсируют по территории всей области и уничтожают людей у ​​нас в Украине. На территорию Сумской области прямо сейчас заходят десятки, сотни российских Искандеров, Градов, Ураганов, Буков, танков, БТРов, колонны заправщиков, заходит такая техника, которую даже местные жители не могут идентифицировать.

Живицкий утверждает, что если Сумщина не получит поддержки сегодня Байрактарами, авиацией, бомбардировкой точными ракетами, то завтра войска РФ будут в Киеве.

"И это проблема не только наша. Это проблема сегодня всей Украины, всей Европы и всего цивилизованного мира", - сказал он.

Кроме того, по словам губернатора, мародеры российской так называемой армии бесчинствуют на территории всей области.

"Я не прошу, я требую обеспечить Сумскую область ударами Байракторов, обеспечить работу по наземным целям врага высокоточным оружием, ракетами. Я требую авиации, которая не даст сегодня стереть с лица земли мою родную Сумщину. Нам нужны тепловизоры, нам нужны снайперские винтовки и патроны, нам нужны рации, нам нужна защита - бронежилеты, каски, нам нужна тактическая одежда, нам нужны гранатометы, Джавелины, Энлоу, любые противотанковые реактивные системы.

Также Живицкий отметил, что благодаря терробороне Сумщина сдерживает, уничтожает и отправляет в Россию врага, даже разворачивая колонны.

"Сегодня наша территориальная оборона - голая и босса - защищает 1 млн 100 тысяч жителей Сумской области. Голыми руками и только с автоматами в руках, с коктейлями Молотова мы останавливаем десятки и сотни вражеской техники И я требую, чтобы наша область осталась мирной, независимой и дальше держала независимость Украины и мир в Европе. Я требую от вас поддержки".

По его словам, сегодня Сумщину "защищает НАТО... Наша Аху*нная Территориальная Оборона".