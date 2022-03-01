В Киеве и области раздаются взрывы

Враг выпустил ракеты по Белой Церкви. Снаряд разорвался в районе Горбатого моста. Предварительно, пострадавших нет.

В Киевской области и в столице вечером во вторник, 1 марта, захватчики продолжают обстреливать мирное население. Соответсвующие видео обнародованы в Сети.

Так, в Киеве и пригороде слышны взрывы. По словам очевидцев, ведется обстрел Русановки, Куреновки и Жулян. Под удар также попали города, расположенные недалеко от столицы, - Вишневое и Боярка.

Кроме того, как сообщают пользователи Сети, враг выпустил ракеты по Белой Церкви. Снаряд разорвался в районе Горбатого моста. Предварительно, пострадавших нет.